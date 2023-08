Eliminatoires CAN 2024: pourquoi le ton monte entre le Sénégal et le Rwanda

Depuis quelques jours, la relation est très tendue entre les fédérations de football du Sénégal et du Rwanda à moins de dix jours de la rencontre entre Lions et Amavubi comptant pour la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2024. Le lieu de la rencontre a été source de passes d’armes entre les deux pays avant que la CAF ne tranche en faveur du Rwanda. Vexé, le Sénégal a décidé d’envoyer une équipe sans le sélectionneur Aliou Cissé.

Sadio Mané au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio où s'est déroulé le match aller Sénégal-Rwanda. (Illustration). AFP - SEYLLOU

Publicité Lire la suite Tout commence au début des éliminatoires de la CAN 2024. Sur le calendrier des matches, le Rwanda doit recevoir le Sénégal pour la deuxième journée. Problème, le pays ne dispose pas, à ce moment, d'un stade homologué. Il propose aux Sénégalais d'inverser les rencontres : de jouer l'aller à Dakar et donc le retour à Kigali, le temps de se mettre aux normes. La manche aller se joue donc à Diamniadio où le Sénégal s'impose (1-0). Les problèmes commencent à quelques jours du match retour qui doit logiquement se dérouler au Rwanda, au stade de Huye à Butare précisément, car entretemps ce stade est homologué. Mais la Fédération sénégalaise propose de disputer le match retour encore à Diamniadio. Ses raisons : le Rwanda est déjà éliminé, et le Sénégal, déjà qualifié, a un match (important) à jouer contre l'Algérie trois jours après la rencontre face aux Amavubi. Pape Thiaw et Malick Daf « promus » La Fédération rwandaise refuse la proposition sénégalaise et entend disputer cette dernière journée chez lui, même si le match est sans enjeu. Le Sénégal saisit la CAF, mais l'instance du foot africain donne raison au « pays des mille collines ». En réaction, la FSF sort un communiqué le 29 aout au soir où sa déception et/ou vexation, se lit entre les lignes. « La Fédération Sénégalaise de Football informe le public qu'après échanges avec les autorités de la CAF et dans un souci de dépassement, son équipe nationale se déplacera finalement au Stade de Huye au Rwanda pour jouer la sixième journée des éliminatoires de la CAN TotalEnergies Côte d'Ivoire 2023. L'équipe nationale, qui sera dirigée par les coaches Pape Bouna Thiaw et Malick Daf, quittera Dakar le 06 septembre 2023 pour affronter l'équipe du Rwanda le 09 septembre 2023. » À moins d'un retournement de situation, le Sénégal se déplacera donc sans son sélectionneur Aliou Cissé, et sans doute sans la majorité de l'équipe A, qui va préparer la rencontre amicale contre l'Algérie le 12 septembre. Les joueurs qui se rendront au Rwanda seront dirigés par Pape Thiaw, sélectionneur de l'équipe nationale locale et Malick Daf, coach de la sélection des U17, tous les deux récents champions d'Afrique dans leur catégorie.