Football: avec l'African Football League, la CAF veut faire briller les clubs du continent

Le tirage au sort des matches d'ouverture de la première édition de l'African Football League, nouvelle compétition de la Confédération africaine de football, s'est déroulé le 2 septembre au Caire. Des grosses affiches sont au programme pour ces quarts de finale entre des clubs emblématiques du continent africain.

Les chocs inauguraux de l'African Football League sont désormais connus. Dévoilés par tirage au sort le samedi 2 septembre au Caire, en Égypte, les quarts de finale de la toute première édition de l’African Football League (AFL) promettent des étincelles au plus haut niveau du football africain.

Conçue pour réunir les clubs de football les mieux classés d'Afrique et promouvoir le football de club africain, cette nouvelle compétition continentale, fruit d'un partenariat entre la Confédération africaine de football et la Fifa, réunira huit des équipes les plus emblématiques et performantes d'Afrique issues des trois blocs régionaux africains (Nord, Centre-Ouest et Sud-Est). Lors de la saison 2024-2025, l'African Football League ouvrira ensuite ses portes à 24 clubs de football au total, en fonction de leur classement sur le continent africain.

Des chocs alléchants d'entrée

Cette édition inaugurale, volontairement restreinte pour permettre à la compétition de se rôder, débutera donc directement par des quarts de finale à élimination directe, suivis des demi-finales et de la finale, qui se joueront en matches aller-retour.

Les 20 et 21 octobre prochains, les premiers quarts de finale opposeront les Tanzaniens du Simba SC aux Égyptiens d'Al Ahly, vainqueurs de onze titres de Ligue des champions africaine, ainsi que les Congolais du TP Mazembe, quintuples vainqueurs de la Ligue des champions CAF, face à l'Espérance de Tunis, sacré quatre fois dans la compétition.

Les deux autres affiches ne sont pas en reste : premier club nigérian à avoir remporté la Ligue des champions de la CAF en 2003, le Enyimba FC affrontera l’un des poids lourds du championnat marocain, le Wydad Casablanca. La dernière rencontre opposera les Angolais du Petro Luanda aux Sud-Africains de Mamelodi Sundowns, qui ont brillé jusqu'en demi-finales lors de la dernière édition de la Ligue des champions africaine. La participation du club angolais reste toutefois incertaine en raison de l’ouverture d’une procédure disciplinaire de la Fédération angolaise de football à leur encontre pour suspicion de matches truqués.

Le programme de la compétition

• Quarts de finale

20 octobre : Simba SC (Tanzanie) – Al Ahly (Égypte), match retour le 24 octobre

21 octobre : TP Mazembe (RDC) – Espérance de Tunis (Tunisie), match retour le 25 octobre

21 octobre : Petro Luanda (Angola) – Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud), match retour le 24 octobre

22 octobre : Enyimba FC (Nigeria) – Wydad Casablanca (Maroc), match retour le 25 octobre

• Demi-finales

29 octobre et 1er novembre

• Finale

5 et 11 novembre

