RFI / Histoire

RFI et l'Unesco collaborent pour raconter l'Histoire africaine

Historien congolais, Elikia M'bokolo est le présentateur de l'émission « Mémoire d'un continent ». © Pierre RENE-WORMS/RFI

Texte par : Tirthankar Chanda Suivre 2 mn

En 2016, RFI et l'Unesco unissaient leurs forces pour produire ensemble 52 émissions sur l'histoire africaine, diffusées dans le cadre de l'émission Mémoire d'un continent et présentées par l'historien congolais Elikia M'Bokolo. Puisant leur matériau dans les huit premiers volumes de L'Histoire générale de l'Afrique publiés sous l'égide de l'Unesco, ces émissions historiques proposent de faire entendre au plus grand nombre les étapes majeures du devenir africain, en partant de la préhistoire.