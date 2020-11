Ancien président sénégalais Abdou Diouf est mort

Ancien chef de l’Etat du Sénégal et ancien secrétaire général de la Francophonie, Abdou Diouf est mort ce XXXX à l'âge de XXXXXX à xxxxxxxxxx. Il avait fêté en septembre 2016 ses 81 ans. Il laisse derrière lui sa femme Elisabeth Diouf, et leurs quatre enfants, deux garçons et deux filles. L’homme était affaibli par la maladie. En décembre 2016 déjà, des rumeurs sur sa mort avaient circulé sur les réseaux sociaux, avant d’être démenties.

Avec Abdou Diouf disparaît un grand Africain de la première génération post-coloniale. Successeur de Senghor à la présidence du Sénégal, le président Diouf dirigea aussi pendant douze ans l’Organisation internationale de la Francophonie, devenue sous sa magistère, une institution internationale influente, qui ne s’occupe plus que de la diffusion de la culture et de la langue françaises. L’homme aimait se définir comme « un humaniste », « un démocrate » et surtout comme « un Sénégalais enraciné dans sa négritude, mais ouvert par la Francophonie à tous les souffles du monde ».

Premier ministre de Léopold Sédar Senghor, puis son successeur à la tête de l’Etat sénégalais, avant d’être appelé à Paris au début des années 2000 pour diriger l’Organisation internationale de la Francophonie(OIF), Abdou Diouf a fait un parcours hors du commun. Son odyssée personnelle l’a conduit de son modeste village natal en Afrique occidentale jusqu’à la prestigieuse tribune des chefs d’Etat et de gouvernement du monde francophone, située au cœur de la Ville lumière.

Une carrière fulgurante

Fils de postier, Abdou Diouf était né le 7 septembre 1935, à Louga (dans le nord du Sénégal). A peine sevré, il est envoyé chez sa grand-mère paternelle à Saint-Louis où le futur chef de l’Etat a vécu jusqu'à la fin de l'adolescence. Il a raconté dans ses Mémoires (Seuil, 2014) combien les dix-sept années passées dans cette grande ville de culture, ancienne capitale du Sénégal colonial, ont forgé sa personnalité. Il y a fait ses études primaires et secondaires. C’est à sa grand-mère analphabète, ambitieuse pour ses enfants, qu’il doit son amour de la langue française dont il deviendra à la fin de sa vie le premier défenseur en tant que secrétaire général de la Francophonie.

Autre signe de destin, ce fatum grec auquel le défunt a longtemps cru, c’est sa rencontre fortuite à Saint-Louis à la fin des années 1940 avec un hôte de passage répondant au nom de Léopold Sédar Senghor, l’homme qui va tant compter plus tard dans sa vie professionnelle. Les deux hommes ne savaient pas encore combien leur avenir allait être étroitement lié, mais c’est sur les recommandations de son aîné que le jeune Abdou Diouf fait des études de droit à Dakar, avant de préparer le concours d’entrée à la prestigieuse Ecole nationale de France d’outre-mer (ENFOM), à Paris. Il y sera reçu et en sortira major en 1960. Pour la petite histoire, la promotion 1960 sera la dernière de l’ENFOM, avant que celle-ci ne fasse sa mue pour devenir, après l'indépendance des colonies africaines de la France, l’ENA, la célèbre Ecole nationale d’administration dont sont sorties des générations d’hommes politiques français.

En 1960, le Sénégal aussi fait sa mue, en se libérant du joug colonial. Sa nouvelle administration a besoin de ses jeunes diplômés pour gérer le pays, désormais indépendant. Pour Abdou Diouf, fraîchement rentré au pays, le diplôme de l’ENFOM en poche et marié avec la femme de sa vie rencontrée à Paris, commence alors une nouvelle aventure, celle d’un haut-fonctionnaire pas comme les autres. Il fera une carrière fulgurante que le président Diouf a résumée lui-même : « J’ai été mis aux affaires pendant que j’étais jeune : à 26 ans, gouverneur de l’une des régions les plus importantes du Sénégal, à 27 ans, secrétaire général de la présidence de la République, à 32 ans, ministre de Senghor, à 34 ans, Premier ministre, et à 45 ans, président de la République du Sénégal. »

L’attention que le président Senghor porte à ce jeune homme maladroit à cause de ses quasi-deux mètres, dont il avait très tôt repéré les qualités humaines et professionnelles, n’est sans doute pas étrangère à cette ascension exceptionnelle. Dès 1963, il l’appelle auprès de lui, lui confiant la direction de son cabinet, avant de le nommer secrétaire général de la présidence de la République. Les deux hommes ne se quitteront plus, travaillant main dans la main, comme en témoignent les photos de l’époque, avec Diouf penché vers son mentor pour mieux recueillir ses instructions.

Abdou Diouf est nommé en 1970 Premier ministre, un poste ressuscité après avoir été supprimé après l’épisode Mamadou Dia qui fut le Premier ministre accusé en 1963 d’ourdir un complot dans le but de renverser le président. Senghor a une confiance totale en Diouf, il en fait son dauphin et lui transmet le pouvoir lorsqu’en décembre 1980, il se démet de ses fonctions pour se retirer en Normandie et se consacrer à l’écriture.

Des ors du Palais de la République de Dakar à la Francophonie

Si la sollicitude de son mentor lui a permis d’accéder aux plus hautes fonctions de l’Etat, Abdou Diouf ne manquera pas de surprendre les sceptiques qui se demandaient comment ce technocrate allait pouvoir assumer sa lourde charge politique. Or l'homme a su se montrer habile et marquer de son sceau la vie politique sénégalaise, tout en s'inscrivant dans l'héritage laissé par son prédécesseur.

Pour les historiens, la contribution de Diouf a été double. Primo, il a réconcilié les deux composantes de la population sénégalaise, les musulmans et les chrétiens, donnant en exemple le couple que lui, musulman pratiquant, formait avec son épouse catholique, pratiquant sa religion en toute liberté. Il a même fait venir au Sénégal le Pape Jean-Paul II dont le passage à Dakar en 1992 fut un grand moment de communion nationale. Deuxio, le président Diouf a su aussi consolider la démocratie sénégalaise née sous Senghor, mais qui restait fortement encadrée. Le nouveau locataire du Palais de Dakar a ouvert le pays, en rétablissant le multipartisme intégral et la liberté d’expression, alors même que la plupart des Etats de la région étaient encore enfermés dans le monopartisme, ne tolérant ni la moindre opposition ni la presse libre.

Réélu trois fois (1983, 1988 et 1993), le successeur de Senghor a aussi connu quelques déboires, notamment en matière économique. C’est dans les années 1980 que le Sénégal connaît ses pires crises économiques, obligeant le pays à accepter les plans d’ajustement structurel imposés par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Le président Diouf ne saura pas non plus épargner à son pays la dévaluation du franc CFA, imposé par la France en 1994, ce qui n’a pas manqué de susciter le mécontentement de la population confrontée au renchérissement insupportable de la vie. Ces difficultés économiques expliquent sans doute que le président Diouf perdra l’élection de 2000 à son adversaire le Me Abdoulaye Wade, qui avait su mobiliser l’électorat sénégalais avec sa revendication choc de « sopi » (changement en wolof). Le président en exercice sortira toutefois de l’épreuve la tête haute, reconnaissant sa défaite immédiatement sans ergoter, chose encore rare en 2016 dans une Afrique peu démocratique.

Malgré la cuisante défaite, Abdou Diouf n’avait pas encore fini avec la politique. Venu s’installer en France au début des années 2000 dans l’espoir de jouir d’une retraite amplement méritée, il se laisse persuader par son ami, le président français de l’époque Jacques Chirac, de prendre la tête du mouvement francophone basé à Paris. Il succède à Boutros Boutros-Ghali et, à 67 ans, relève le défi de transformer les institutions francophones en une organisation cohérente, aux orientations à la fois politiques et culturelles.

Sous l’impulsion de son nouveau Secrétaire général, la Francophonie institutionnelle, s’attache à poursuivre ses combats sur le plan des valeurs. La nouvelle charte du mouvement, adoptée en 2005, fixe ses nouvelles orientations, ajoutant à la culture et à l’éducation, domaines originels de la coopération francophone, le champ politique (paix, démocratie et droits de l’Homme), le développement durable, l’économie et les technologies numériques. Le mouvement, créé en 1970, est rebaptisé l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Celle-ci travaille désormais autant à défendre la langue française, qu’à promouvoir les valeurs de la liberté et de la démocratie dont le Sénégal a été un précurseur sur le continent africain. En trois mandats de quatre ans chacun, le président Diouf a réussi à donner à l’OIF une dimension politique inédite, lui permettant de gagner en visibilité en Afrique et dans le monde.

Fort de ces nombreux accomplissements, Abdou Diouf prend sa retraite de l’OIF en 2014. Lors du passage du relais à son successeur, la Canadienne Michaëlle Jean, ce mari attentionné et octogénaire avait déclaré vouloir se consacrer à « une tâche passionnante : être le chevalier servant de mon épouse ».



