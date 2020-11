[MARBRE NECRO] Mort d'Abdoulaye Wade, l'homme de toutes les audaces

L'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade est décédé ce XXXXXXXX. à son domicile (ou à Paris?)XXXXXXXXXXXX.

C’était un personnage hors-norme. Une boule de volonté et une montagne de secrets. Première inconnue, son âge. Abdoulaye Wade naît à Kébémer, dans le nord du Sénégal, dans une famille musulmane aisée. A quelle date ? Officiellement en mai 1926. Mais il confie un jour qu’enfant, à Saint-Louis, il a couru derrière le cheval d’Ahmadou Bamba. Or, comme le fondateur de la confrérie des mourides est mort en juillet 1927, ça ne colle pas !

« Maintenant que vous n’avez plus d’ambition électorale, vous pouvez nous dire quel âge vous avez », l’interpelle Jeune Afrique en mai 2014. Réponse : « J’ai 87 ans. Mais admettons que j’en aie 90 : et après ? Je suis en bonne santé. Mon père est mort à 101 ans, il a fait la Grande Guerre. Ma grand-mère est morte à 121 ans. Dans ma famille, on connaît la longévité. Mais je suis musulman, je sais que je peux partir à tout moment. Je sais que j’ai fait tellement de bien sur la terre que j’irai au paradis ».

Est-il parti au paradis des bons élèves ? Sûrement. Etant donné que son père est un ancien tirailleur et un riche commerçant de Kébémer, le jeune Abdoulaye fait de solides études à l’école Duval de Saint-Louis et à l’école William Ponty de Sébikotane, près de Dakar. Puis, grâce à une bourse, il part au lycée Condorcet, à Paris, où il passe son bac en 1950. Commencent alors les dix années les moins connues de sa vie.

Mathématiques, physique, droit, sciences économiques, lettres… Le brillant jeune homme collectionne les diplômes dans les facultés de la Sorbonne, Besançon, Dijon et Grenoble. A Besançon, où il est avocat stagiaire, il séduit une femme mariée, une jolie blonde aux yeux bleus du nom de Viviane Vert. Elle lui donnera deux enfants, Karim et Sindiély, et formera avec lui un couple indestructible et une formidable machine de guerre.

Dans ces années fiévreuses où la guerre d’Algérie fait rage et où l’indépendance des colonies françaises d’Afrique pointe à l’horizon, Wade le surdiplômé commence à se faire remarquer par son verbe. A Grenoble, il préside la section locale de la Fédération des étudiants d’Afrique noire en France (FEANF). A Paris, il entre au bureau national de la même FEANF – la pépinière des futurs hommes d’Etat du continent (Alpha Condé, Ibrahim Boubacar Keita, Bob Akitani, Laurent Gbagbo, etc). Toujours à Paris, le jeune avocat anticolonialiste adhère au Collectif des défenseurs des combattants algériens du Front de libération nationale (FLN).

Wade « le rusé » chez le poète-président

Au début des années 1960, le couple mixte Abdoulaye-Viviane s’installe à Dakar et Me Wade devient l’un des juristes les plus en vue du jeune Sénégal indépendant. A la fois professeur à la faculté de droit de Dakar et avocat, Me Wade se taille une réputation de ténor des salles d’audience. L’un de ses premiers clients est la commune de Keur Massar, non loin de la capitale, qu’une querelle territoriale oppose à une commune voisine. Il gagne et reçoit en récompense huit hectares de terrain.

Wade est à la fois un orateur et un expert multicartes. En 1964, sa thèse de doctorat de 1959, « L’économie de l’Ouest africain, Unité et croissance », est publiée par Présence africaine. De 1960 à 1974 – date de son entrée en politique –, il multiplie les missions économiques et juridiques à travers le monde, notamment auprès de la Banque africaine de développement (BAD) et de l’Organisation de l’unité africaine (OUA). Mais l’enfant de Kébémer n’oublie pas d’où il vient. En 1970, il publie chez L’Interafricaine d’édition La doctrine économique du mouridisme, un livre-hommage à la confrérie des mourides, la communauté musulmane dans laquelle il a grandi.

Viviane Wade.

En 1974, Wade n’est plus un jeune homme. Officiellement, il a 48 ans. En réalité, il est probablement déjà quinquagénaire. Et c’est sans doute à ce moment-là, dans le secret de son couple avec Viviane, qu’il se lance dans un premier pari fou : devenir président du Sénégal. Qu’est-ce qui décide alors le doyen de la faculté de droit et des sciences économiques de l’université de Dakar à se lancer en politique, au risque de prendre des coups ?

L’homme a sa part de mystère, mais il possède trois cartes : des convictions libérales, face à un pouvoir socialiste qui semble inamovible et qu’incarne alors Léopold Sédar Senghor, le père de l’indépendance ; une très haute idée de lui-même – la modestie ne l’a jamais étouffé ; le soutien exigeant de son épouse, Viviane, qui, trente ans plus tard, lui dira : « Depuis que tu es arrivé au pouvoir, les gens n’osent plus te dire la vérité. Pour éviter toute dérive, je constitue l’opposition à l’intérieur du Palais ! »

En ces années 1970, le Sénégal, comme la plupart de ses voisins, vit sous le régime du parti unique. Un jour de 1974, le rusé Wade va voir Senghor et lui propose de créer un parti non pas d’opposition, mais « de contribution ». Le poète-président se laisse convaincre. Abdoulaye Wade crée donc le Parti démocratique sénégalais (PDS) et en fait vite le réceptacle des frustrations de beaucoup de jeunes Sénégalais exaspérés par l’immobilisme du Parti socialiste (PS) au pouvoir.

Aux législatives de février 1978, le PDS arrache 17 sièges sur 100 et Wade devient député. A la présidentielle de décembre 1978, le fringant avocat ose se présenter contre Senghor, qui le surnomme « Ndiombor » – « le lièvre », c’est-à-dire « le futé », en wolof. « Ndiombor » obtient presque 18% des voix. Face aux 82% de Senghor, c’est peu. Mais face au père de la nation, c’est déjà beaucoup. Une longue marche vient de commencer…

Le « Sopi » contre « l’Etat-PS »

A la présidentielle de février 1983, l’opposant Wade récidive. Cette fois, « Ndiombor » affronte « Ndjamala » – « la girafe » en wolof –, c’est-à-dire Abdou Diouf, l’homme de grande taille qui, en 1981, a succédé à Senghor à la tête du PS et de l’Etat sénégalais. Second échec. Avec 14,7% des voix, le candidat du PDS recule.

Mais à la présidentielle suivante, en février 1988, le tribun Wade commence à capitaliser sur le ras-le-bol grandissant d’une bonne partie de la jeunesse sénégalaise. Crédité officiellement de 25,8% des voix, il crie à la fraude et ses partisans descendent dans la rue. Jeté en prison pendant une dizaine de jours, il gagne en popularité. En avril 1991, quand le député Wade accepte d’entrer dans un gouvernement d’union nationale avec rang de ministre d’Etat, beaucoup de ses partisans sont désarçonnés et craignent que « le lièvre » ne se fasse manger par « la girafe ». Mais c’est mal connaître Wade l’opiniâtre.

En octobre 1992, après dix-huit mois de participation gouvernementale mis à profit pour redresser les finances du PDS, le ministre Wade démissionne et se jette à corps perdu dans la bataille présidentielle de février 1993 au cri de « Sopi » – « le changement » en wolof. Des dizaines de milliers de jeunes chômeurs courent à ses meetings, où il dénonce « l’Etat-PS ».

Le sortant Diouf gagne-t-il par la fraude ? C’est la question que posent, non seulement l’opposition, mais plusieurs observateurs étrangers. Officiellement, Abdou Diouf est réélu avec 58,4% des voix, mais beaucoup en doutent. Fort de ses 32%, Abdoulaye Wade consolide sa position, mais semble condamné au rôle d’éternel opposant. En février 1994, quand le patron du PDS retourne en prison à la suite de troubles meurtriers à Dakar – six policiers brûlés vifs par la foule – beaucoup croient qu’il est temps que Wade, officiellement âgé de 68 ans, prenne sa retraite…

Abdoulaye Wade libéré après greve de la faim

C’est pendant ce septennat 1993-2000 que le mystère Wade s’épaissit. En 1994, il croupit près de cinq mois en prison et ne sort qu’après une grève de la faim. A ce moment, il semble résigné. « L’opposition et les masses réclament l’alternance, mais le pouvoir la refuse et nous n’arrivons pas à nous en débarrasser. Nous sommes donc dans une situation de blocage », confesse-t-il en juillet 1994, dans une étonnante interview à Jeune Afrique.

« L’Etat-PS » est-il une citadelle imprenable ? A l’issue des législatives de mai 1998, que les socialistes emportent une nouvelle fois, Wade le « loser » semble abattu. Avec son épouse, il quitte sa villa du quartier résidentiel du Point E, à Dakar, et se retire dans son pavillon de Versailles, près de Paris, où il médite pendant une longue année.

Après vingt-cinq ans de combat, n’est-il pas temps d’arrêter ? Epuisés par tant d’années sans résultats et sans revenus financiers, quelques membres de sa famille lui conseillent cette voie. Aussi, à l’approche de l’an 2000, le patron du PDS laisse-t-il entendre à plusieurs visiteurs que c’est fini et qu’il va laisser la place aux jeunes. Dans le camp Diouf, on se frotte les mains à l’idée d’une présidentielle sans Wade…

« Le seul arbitre, c’est l’armée »

Pourtant, au Sénégal, un homme continue de croire en la victoire et de préparer les troupes du « Sopi » au rendez-vous présidentiel de février 2000. C’est Idrissa Seck, le n°2 du PDS, qui fait des navettes incessantes entre Dakar et Versailles. A son mentor, il explique qu’il y a deux signes d’espoir. D'abord, pour la première fois, un Observatoire national des élections (ONEL) garantit une certaine transparence du fichier électoral. De plus, après 38 ans de règne sans partage, le PS s’effrite. Deux ténors du parti, Djibo Leyti Ka et Moustapha Niasse, viennent d’entrer en dissidence contre Abdou Diouf.

En octobre 1999, le septuagénaire se décide à rentrer. A son arrivée à Dakar, Abdoulaye Wade est accueilli par une marée humaine. Des centaines de milliers de « sopistes » l’accompagnent de l’aéroport à sa villa du Point E. La dynamique est relancée. Mieux encore : trois figures d’extrême gauche, Abdoulaye Bathily, Amath Dansokho et Landing Savané, qui pèsent ensemble près de 10% de l’électorat, se rallient à sa candidature et forment avec lui la coalition Alternance 2000. Tant pis si Abdoulaye Wade est un homme de droite soutenu en France par le très libéral Alain Madelin. Ce qui importe pour Bathily, Dansokho et Savané, c’est d’abattre « l’Etat-PS » et de faire souffler sur le Sénégal un vent de liberté.

En janvier-février 2000, la campagne est exaltée. Aux grands meetings du PS pour le candidat Diouf, le candidat Wade répond par l’organisation d’impressionnantes « marches bleues », de la couleur emblématique du PDS. Les mots se durcissent. Sur RFI, Wade déclare : « Le seul arbitre qui existe aujourd’hui, c’est l’armée ». En privé, il affirme même accepter l’idée d’une prise de pouvoir par les militaires, « quitte à ce qu’ils le gardent un temps ». Car à son avis, « une transition en uniforme reste une transition, alors que le règne de Diouf est sans fin ».

Le 27 février, il se passe quelque chose d’impensable. Pour la première fois depuis l’indépendance, quarante ans plus tôt, le candidat de « l’Etat-PS » est mis en ballotage. Diouf vire en tête avec 41,3% des voix, mais Wade le talonne avec 31%. Et le troisième, le dissident socialiste Niasse, demande à ses partisans – 16,7% des électeurs – de voter Wade au second tour.

Pendant la campagne du deuxième tour, le camp Diouf, dirigé par l’énergique Ousmane Tanor Dieng, le stratège du PS, tente un sursaut. Mais la vague du « Sopi » est trop forte. Le 19 mars, au soir du second tour, grâce à une toute nouvelle invention – le téléphone portable –, les radios libres communiquent en direct les résultats bureau de vote par bureau de vote. Presque partout, Wade est en tête. Un meeting géant s’improvise devant la villa du Point E, où le candidat du « Sopi » annonce sa victoire devant une foule en délire.

Ce même soir du 19 mars 2000, il règne une toute autre atmosphère au palais présidentiel. Abdou Diouf est en contact téléphonique permanent avec son ministre de l’Intérieur, le général Lamine Cissé, qui, département par département, lui égrène les mauvais résultats. Puis le président sortant s’isole et se mure dans le silence. Le matin du 20 mars, aux alentours de 10h30, après une longue nuit de réflexion, Abdou Diouf appelle Abdoulaye Wade et le félicite de sa victoire. C’est le basculement.

Concert de klaxons à Dakar lors de la victoire d'Abdoulaye Wade

Aussitôt, les radios annoncent la nouvelle et un concert de klaxons retentit à Dakar sur la place de l’Indépendance. Abdoulaye Wade a gagné par 58,5% contre 41,5% des voix. Il a forcé le destin. Wade devient le premier homme politique, en Afrique francophone, à imposer l’alternance par les urnes avec sa seule énergie, sa seule volonté, sans l’appoint d’une conférence nationale. Désormais, qu’il tienne ses promesses ou qu’il les trahisse, Wade sait que son nom va rester dans les livres d’histoire. Et Diouf, en reconnaissant sa défaite, entre aussi dans l’Histoire.

Culte de la personnalité

A partir de ce 20 mars 2000, l’histoire d’Abdoulaye Wade se confond avec celle du Sénégal, et, bien entendu, nous n’allons pas passer en revue, mois après mois, tous les évènements qui jalonnent les deux mandats Wade, d’avril 2000 à avril 2012. Mais il se passe tout de même quelque chose d’étonnant. Pendant ses douze années de règne, le président Wade « use » six Premiers ministres : Moustapha Niasse, l’allié du second tour (avril 2000-mars 2001), Mame Madior Boye, la première femme nommée à ce poste (mars 2001-novembre 2002), Idrissa Seck, le fils spirituel (novembre 2002-avril 2004), Macky Sall, l’un de ses fidèles lieutenants (avril 2004-juin 2007), Cheikh Hadjibou Soumaré, le technocrate discret (juin 2007-avril 2009) et Souleymane Ndéné Ndiaye, le brillant avocat (avril 2009-avril 2012).

Pourquoi tant de remue-ménage ? Certes, il n’est pas facile de travailler aux côtés d’un homme sûr de lui, autoritaire et imprévisible – voire colérique – comme le Président Wade. Mais il existe une autre raison, inavouable. C’est sans doute au début des années 2000 que, toujours dans le secret de son couple avec Viviane, Abdoulaye Wade commence à penser à sa succession et se lance dans un second pari fou : propulser son fils Karim et écarter tous ceux qui pourraient lui faire de l’ombre.

En juillet 2005, parce qu’Idrissa Seck s’est cru son dauphin, Abdoulaye Wade le fait jeter en prison pendant sept mois pour de prétendues malversations financières. En novembre 2008, parce que Macky Sall s’est cru à son tour son dauphin et a voulu faire auditionner Karim Wade par les députés au sujet du financement des travaux de l’Agence nationale de l’Organisation de la conférence islamique (ANOCI), Abdoulaye Wade fait expulser « Macky » du perchoir de l’Assemblée nationale, qu’il occupait depuis juin 2007. En clair, dans son camp, le patron ne veut voir qu’une seule tête et veut préparer le terrain pour son fils Karim.

A son arrivée aux affaires, Abdoulaye Wade a une obsession : laisser sa trace dans l’histoire, non seulement par sa conquête héroïque du pouvoir, mais par ses réalisations. Il entreprend de grands travaux – la corniche de Dakar, l’autoroute à péage Dakar-Diamniadio, le nouvel aéroport Blaise Diagne, etc. Il lance la construction de plusieurs milliers d’écoles et double le nombre d’hôpitaux. A travers la Grande offensive agricole pour la nourriture et l’abondance (GOANA), il tente de moderniser l’agriculture et d’électrifier les campagnes.

Mais le Sénégal reste largement dépendant des importations de riz et les coupures d’électricité continuent de paralyser les grandes agglomérations comme Dakar. En février 2007, Abdoulaye Wade est officiellement réélu dès le premier tour avec 55,9% des voix. Il devance largement Idrissa Seck, 14,9%, et Ousmane Tanor Dieng, 13,5%. Mais dès l’année suivante, le taux de croissance annuel tombe de 4% à 2,5%. Des troubles liés à la vie chère apparaissent, tandis que 54% des Sénégalais restent en dessous du seuil de pauvreté et que 47% de la population active est toujours au chômage...

Sur la scène internationale, l’ancien expert Abdoulaye Wade, qui se sent à l’étroit dans les frontières du Sénégal, fait preuve d’un vrai sens visionnaire. Avec les chefs d’Etat d’Afrique du Sud, d’Algérie, d’Egypte et du Nigeria, il lance le Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD), une initiative panafricaine qui a l’avantage de fixer les priorités pour le développement du continent et de mobiliser les ressources nécessaires auprès des grands de ce monde.

Aujourd’hui, si Macky Sall est reçu régulièrement au G8, c’est grâce à cette initiative d’Abdoulaye Wade. De 2000 à 2012, le chef de l’Etat sénégalais s’emploie donc à renforcer la visibilité de son pays et, plus globalement, celle de l’Afrique. Pour l’essor du panafricanisme, Wade est prêt à faire des sacrifices. Un jour de 2007, alors que le Sénégal s’est porté candidat à l’un des dix postes de membres non permanents au Conseil de sécurité de l’ONU, le Burkinabè Blaise Compaoré demande à son « frère » Abdoulaye Wade de lui céder la place. Et ce dernier, grand seigneur, accepte…

On a beaucoup dit qu’Abdoulaye Wade rêvait d’être lauréat du prix Nobel de la paix. Vrai ou faux, le président sénégalais a des idées de grandeur qui attirent les foudres de ses adversaires. En avril 2010, quand il inaugure à Dakar le Monument de la renaissance africaine – une structure en bronze et cuivre de 52 mètres de haut face à l’Atlantique –, certains l’accusent d’être devenu « mégalomane ». Macky Sall, son ex-Premier ministre, passe à l’offensive : « C’est à partir de sa réélection, en 2007, qu’Abdoulaye Wade s’est lancé dans de grands projets à connotation culturelle, comme le Festival mondial des arts nègres ou le Monument de la renaissance africaine. C’est là qu’il s’est éloigné des préoccupations des citoyens : l’énergie, les inondations, l’agriculture. Il a visé le prestige et la gloire. La fonction élève et isole. Le réveil risque d’être brutal. Wade a toujours parié sur le culte de la personnalité » (« La stature d’un dictateur », Le Monde, 3 décembre 2011).

« Sans la fraude, il y aurait eu un second tour »

Wade dictateur ? L’accusation est injuste, car jamais l’homme n’a tenté de prendre le pouvoir par les armes, ni d’y rester par ce moyen. Mais au fil de ses douze années de règne, Abdoulaye Wade va s’éloigner de plus en plus des valeurs qu’il avait défendues quand il était dans l’opposition, à la fois sur les droits de l’homme, la démocratie et la bonne gouvernance.

Les droits de l’Homme ? C’est contre le souhait du chef de l’Etat sénégalais que l’ancien dictateur tchadien Hissène Habré, réfugié à Dakar, est poursuivi par la justice. Certes, en mai 2014, deux ans après son départ du pouvoir, le vieil Abdoulaye Wade déclare à Jeune Afrique : « C’est moi qui ai amené ce procès au Sénégal. Après, ça a tardé car nous n’étions pas d’accord avec nos amis occidentaux, sur les questions de financement notamment ». Mais les faits prouvent au contraire que, jusqu’au terme de son second mandat, le président Wade a freiné des quatre fers la procédure judiciaire contre Habré afin de ne pas se mettre à dos les dignitaires de la confrérie mouride qui protégeaient le tortionnaire tchadien.

La démocratie ? En février 2007, la réélection du président dès le premier tour pose question. Jusqu’en 2000, Wade avait combattu courageusement contre la fraude. Mais au lendemain de la présidentielle de 2007, l’un de ses plus proches conseillers confie à RFI : « Sans la fraude, il y aurait eu un second tour ». Autre sérieuse entorse à la démocratie : quelques jours après sa victoire officielle de février 2007, en réponse à une question de RFI, le président promet, conformément à la Constitution, de ne pas briguer un troisième mandat en 2012. Mais en 2011, il annonce sa candidature à la présidentielle de février 2012. Et à ceux qui lui rappellent sa promesse de 2007, il répond avec un bel aplomb : « J’avais dit, je me dédis ». Cette petite phrase lui coûtera cher à l’élection de 2012. Pourquoi tant de désinvolture ? Sans doute l’homme qui a amené l’alternance en l’an 2000 se croit-il quelquefois au-dessus des lois…

La bonne gouvernance ? En mars 2000, quand Wade le grand avocat arrive au pouvoir, il promet d’en finir avec « la corruption de l’Etat-PS ». Mais sept ans plus tard, la Cour des comptes du Sénégal épingle 400 marchés attribués sans appel d’offres et critique le manque de transparence des dizaines d’agences spécialisées que la présidence a créées pour capter l’argent des bailleurs de fonds. Par ailleurs, le président Wade n’hésite pas à mettre des cadeaux de souverains étrangers sur son compte en banque ou sur l’un des comptes de son fils Karim.

Au début de son premier mandat, lors d’un voyage à Riyad, le roi Abdallah d’Arabie saoudite lui offre 5 millions de dollars, qu’il transfère sur un compte de son fils, dans une banque de Monaco. « Pourquoi ne pas avoir reversé ce don à l’Etat du Sénégal ? », lui demande en mai 2014 Jeune Afrique. « Pour quelle raison aurais-je fait cela ? C’est à moi ! », répond sans la moindre gêne le retraité Abdoulaye Wade.

Le dernier mystère Wade

Abdoulaye Wade, à Dakar le 7 février 2012, lors de la campagne présidentielle.

« Wade, c’est l’homme qui met son clignotant à gauche et qui tourne à droite », aime à dire son ex-allié d’extrême gauche Abdoulaye Bathily. Par son aplomb et ses déclarations à l’emporte-pièce, le président sénégalais semble capable de toutes les forfaitures. Mais en fait, c’est du bluff. En juin 2011, dans l’espoir de réaliser le second pari fou de sa vie politique – faire de son fils son successeur –, il tente un coup de poker : une révision constitutionnelle qui permettrait l’élection d’un ticket (président et vice-président) avec seulement 25% des voix au premier tour.

Du jamais vu et du sur-mesure pour son fils, car, avec cette révision, le nouveau vice-président deviendrait dauphin constitutionnel. Mais cette fois, c’est l’échec. A l’annonce de ce projet, la rue s’enflamme à l’appel de l’opposition et de « Y’en a marre », le nouveau mouvement de la société civile. Aussitôt, Wade, le joueur de poker, retire son projet.

Autre coup de bluff : en février 2012, à l’âge officiel de 85 ans, « Gorgui » – « le vieux » en wolof – remonte sur les estrades pour tenter d’être élu une troisième fois. Au soir du premier tour, avec 34,8% des voix, il est mis en ballotage par Macky Sall, son ex-Premier ministre, qui le suit de près avec 26,5% des suffrages, et qui est allié à trois autres candidats de poids, Niasse, Tanor et Seck. Va-t-il tenter de passer en force ? Non. Le mois suivant, au soir du second tour, le vieux Wade reconnait sa défaite et appelle « Macky » pour le féliciter de sa victoire sans appel – 65,8% contre 34,2%. Comme Diouf douze ans plus tôt, Wade choisit le droit et suit la voie de la sagesse.

Chez Abdoulaye Wade, il reste un mystère. Comment, à partir de 2004, un homme aussi avisé peut-il se lancer dans le pari fou d’organiser une succession en faveur de son fils ? Sans doute parce que c’est l’homme de toutes les audaces. En 1974, quand il s’était lancé dans l’arène politique, c’était déjà un pari fou. Alors, trente ans plus tard, pourquoi ne pas faire le même pari pour son fils… En juin 2004, le père confie au fils la préparation du prochain sommet de l’Organisation de la conférence islamique (OCI) à Dakar.

En mai 2009, malgré les déboires électoraux de son fils aux municipales du mois de mars précédent face au socialiste Khalifa Sall, Abdoulaye nomme Karim à un super-ministère où sont rassemblés cinq portefeuilles, ce qui fait dire aux plaisantins que Karim Wade est devenu « ministre du ciel et de la terre ». A partir de la réforme avortée de juin 2011, il ne fait plus aucun doute que le chef de l’Etat sénégalais est obsédé par le désir de voir son fils lui succéder un jour. Cette obsession lui coûte cher.

Abdoulaye Wade s'exprime sur l'emprisonnement injustifié selon lui, de son fils Karim au Sénégal

En mars 2012, c’est parce qu’ils ne veulent pas entendre parler de succession dynastique que les Sénégalais expulsent « Gorgui » et son fils du pouvoir. En avril 2013, après l’arrestation de Karim Wade par la justice sénégalaise, on découvre un nouvel Abdoulaye Wade, profondément meurtri par le sort fait à son fils. En février 2015, quelques jours avant la condamnation de « Karim » à six ans de prison pour enrichissement illicite, « Gorgui » n’hésite pas à qualifier le Président Macky Sall de « descendant d’esclaves » et « d’anthropophages [qui] mangeaient les bébés ».

Wade le provocateur cherche-t-il à pousser le régime à bout et à se voir convoquer par la justice pour « offense au chef de l’Etat » ? Wade l’agitateur veut-il retourner en prison, comme au temps où il défiait Abdou Diouf, pour alimenter sa stratégie de la tension et mettre ses partisans dans la rue ? A ce moment-là, l’homme politique semble s’effacer devant le père et l’émotion semble prendre le pas sur la raison.

Mais c’est mal connaître le vieux lion. En bon manœuvrier, Abdoulaye Wade souffle le chaud et le froid. Après avoir mobilisé plusieurs chefs d’Etat en faveur de son fils – le Congolais Denis Sassou Nguesso, l’Ivoirien Alassane Ouattara, le Qatari Hamad Al Thani, etc. –, il s’adoucit et, le 28 mai 2016, il délègue son numéro 2, Oumar Sarr, au dialogue national initié à Dakar par Macky Sall. Le lendemain, « Gorgui » a 90 ans et c’est bingo. Le chef de l’Etat l’appelle pour lui souhaiter bon anniversaire. Et le 24 juin suivant, quelques jours après une interview très accommodante et fort encourageante sur RFI, le même Macky Sall accorde sa grâce à Karim Wade, qui s’envole aussitôt pour le Qatar.

L’ancien président a obtenu la libération de « Karim », mais cela ne lui suffit pas. Espérant que trois ans de prison ont pu donner à son fils un statut de « martyr » et un début de vraie popularité, Abdoulaye Wade relance alors le second pari fou de sa vie politique : placer Karim Wade au palais à Dakar. Objectif : la présidentielle de 2019. A l’approche des législatives de juillet 2017, le patriarche puise une seconde jeunesse dans ce combat. En l’absence du fils, qui est toujours exilé au Qatar, le père prend la tête d’une coalition politique. Comme quarante ans plus tôt, il repart en campagne dans son boubou bleu brodé de jaune – les couleurs du PDS. « Le Sénégal que j’ai légué est gâté », lance l’ancien président à l’adresse de son successeur, Macky Sall. Et ses partisans clament : « Gorgui dolli nu » (« Le vieux, on en veut encore », en wolof).

Le résultat est mitigé. A ces législatives, la coalition menée par « Gorgui » n’arrive que deuxième avec 16% des voix et 20 sièges, loin derrière l’alliance présidentielle dirigée par Macky Sall, qui obtient 49% des voix et 125 sièges. Mais Abdoulaye Wade, qui est élu député et refuse de siéger, réussit son objectif politique caché : passer devant la coalition conduite par Khalifa Sall, le maire de Dakar, et prendre le leadership de l’opposition. Si jamais son fils obtient le droit de se présenter en 2019, le vieux lion pourra alors espérer que le pari fou de ses vieux jours – « Karim » président – se réalisera.

Un jour, on demande à Wade ce qu’il pense de cette célèbre réflexion de Senghor : « L’émotion est nègre, comme la raison est hellène ». « Gorgui » s’emballe : « C’est faux ! C’est d’ailleurs ce qui m’opposait à Senghor car, moi, je suis pour la preuve et non pour la littérature et la poésie. Ce qui est extraordinaire, c’est qu’en même temps que nous chantons et dansons, nous créons ». Wade était un grand Africain. De fait, il était l’un des rares qui pouvaient se mesurer à Senghor. Quel était son ressort intime ? Où a-t-il trouvé cette volonté hors-norme qui l’a conduit vers les sommets ? Le vieux vient de partir avec son grand secret.

