Côte d'Ivoire: un enrôlement électoral inattendu de plus d'un million de personnes

Des Ivoiriens se déplacent masqués dans les rues d'Abidjan le 28 mai 2020. REUTERS/Thierry Gouegnon

Texte par : RFI Suivre 2 min

Le processus de révision annuelle de la liste électorale vient de s’achever. Etape importante à moins de quatre mois de la présidentielle. Et la cuvée 2020 serait particulièrement fructueuse : plus d’un million de nouveaux inscrits sur des listes qui comptaient avant la révision plus de 6,5 millions d’électeurs, signe d’un engouement en vue des échéances électorales.