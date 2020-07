Marlène Schiappa cède sa place à Elisabeth Moreno à l'Égalité hommes-femmes

La désormais ex-secrétaire d'État à l'Égalité hommes-femmes et à la lutte contre les discriminations, Marlène Schiappa.

Parmi les nouveaux venus du gouvernement de Jean Castex annoncé lundi soir, la ministre déléguée chargée de l’Égalité femmes-hommes, la diversité et l’égalité des chances. Élisabeth Moreno, originaire du Cap-Vert, remplace Marlène Schiappa dans cette fonction. Elle fait son entrée au gouvernement et en politique.

Élisabeth Moreno nait au Cap-Vert il y a presque 50 ans. Elle arrive en France à 7 ans, avec sa famille, ses parents et leurs six enfants dont elle est l’aînée, pour s’installer en banlieue parisienne.

Elle obtient une maitrise en droit des affaires, et commence par travailler comme juriste dans un cabinet parisien. Elle crée ensuite son entreprise, dans le secteur du bâtiment, avec son mari avant de devenir une patronne dans le secteur des technologies.

Elle est recrutée par France Telecom, puis intègre l’équipe du géant informatique américain Dell. Élisabeth Moreno passe ensuite par l’un des leaders de l’électronique, Lenovo, et finit par diriger le groupe en France. Depuis un an et demi, elle est présidente d’HP Afrique.

L’an dernier, dans un entretien au quotidien français Le Figaro, elle expliquait « cocher toutes les cases de l’impossibilité : des parents qui ne savent ni lire ni écrire ; une femme, noire, élevée dans une cité et évoluant dans le bâtiment puis les techs. »

Élisabeth Moreno est membre du cercle Interelles, un réseau d’entreprises engagées pour la mixité et l’égalité dans les secteurs scientifique et technologique. Elle intervient dans les écoles de quartiers prioritaires. Elle a aussi créé plusieurs associations pour renforcer les liens entre la France et le Cap-Vert.

