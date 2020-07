Présidentielle en Côte d’Ivoire: Kouadio Konan Bertin candidat à la candidature au PDCI

Pour l’instant, il faut noter que je suis candidat à la candidature au sein du PDCI-RDA et que mon souhait c’est d’être le candidat de ce parti. Le feuilleton n’est pas encore terminé, on ne peut pas présager de la renier. Le temps des candidatures uniques est révolu, c’est même dans l’intérêt du président Henri Konan Bédié qu’il ait un adversaire en son sein en interne au PDCI-RDA ne serait-ce que pour légitimer sa candidature, s’il venait à se faire élire à la convention. Ma candidature, comme je l’ai déjà indiqué, c’était une chance et elle aura pour mérite de nourrir le débat démocratique interne. En cas de refus définitif de ma candidature, je laisse courir, mais je pense qu’une candidature indépendante, c’est la chose la plus probable.