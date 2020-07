Sénégal: une pluie de grêle fait des dégâts matériels en Casamance

Vue d'une partie de la forêt de Casamance, non loin de Ziguinchor. (Image d'illustration) Wikimedia Commons

Des pluies de grêle se sont abattues il y a quelques jours dans la région d’Oussouye, en Casamance, dans le sud du Sénégal. Des toitures de maisons ont été abimées, et les habitants sont inquiets. C’est un épisode météorologique très rare dans le pays, mais qui pourrait devenir de plus en plus fréquent.