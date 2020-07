RDC: l'armée satisfaite du bilan de son opération en Ituri, pas la société civile

Une femme porte un enfant sans un camp de déplacés de la ville de Bunia, en Ituri, le 21 juin 2019. Samir TOUNSI / AFP

RFI

Les violences attribuées aux miliciens de la Codeco ont fait plus de 300 morts le dernier trimestre selon l’ONU. On compte aussi plus de 300 000 personnes déplacées depuis le début de l’année suite à ces violences qui s’étendent maintenant sur plusieurs territoires de l’Ituri dont Djugu et Mahagi. L’armée a renforcé sa position, mais des voix s'élèvent pour exiger l’évaluation de l’opération militaire Zaruba Ya Ituri II (Tempête de l’Ituri) lancée depuis le 8 avril 2020.