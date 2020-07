RDC: des incursions d’au moins six armées étrangères depuis le début de l’année 2020

Des soldats rwandais près de Jomba, en RDC, le 24 janvier 2009. (Image d'illustration) Photo AFP / Lionel Healing

Politiques, activistes, ONG et centres de recherches diffusent presque tous les jours des informations relatives à des incursions aux frontières de la RDC. Depuis le début de l’année, au moins six armées ont été signalées sur le sol congolais. Le président Tshisekedi a préconisé la mise en place d’un état-major régional l’an dernier et le gouvernement congolais l’évoque très peu publiquement. L’heure est à la diplomatie.