Condoléances africaines après la mort d'Amadou Coulibaly

Le Premier ministre ivoirien est décédé hier à Abidjan à l’âge de 61 ans. Les réactions des leaders africains se sont multipliés toute la soirée pour saluer la mémoire d’un homme d’État discret mais écouté.

Avec notre correspondant à Abidjan, François Hume-Ferkatadji

Les chefs d’État ouest-africains n’ont pas tardé à réagir après l’annonce du décès d’Amadou Gon Coulibaly.

Le président sénégalais Macky Sall a ainsi exprimé sur Twitter « sa peine » et présenté « ses condoléances émues au président Ouattara ainsi qu’au peuple ivoirien frère ».

J’ai appris avec peine le décès du Premier ministre de la Côte d’Ivoire Amadou Gon Coulibaly.

Au nom de la Nation, je présente mes condoléances émues au Président @AOuattara_PRCI ainsi qu’à sa famille et au peuple ivoirien frère. Macky Sall (@Macky_Sall) July 8, 2020

Le Burkanibè Roch Christian Kaboré a fait part de « sa tristesse » et n'oublie pas non plus le peuple ivoirien.

Le président togolais Faure Gnassingbé a salué la mémoire d’un « ami du Togo ».

Cellou Diallo, le chef de file de l’opposition guinéenne, Akinwumi Adesina, le président de la Banque africaine de développement ou encore l’ambassadeur des États-Unis en Côte d’Ivoire ont successivement émis leurs condoléances à la famille éplorée.

Le grand réseau de la francophonie s’est lui aussi fait entendre par la voix de Nadine Girault, ministre québécoise des Relations internationales, qui salue « la contribution marquante » d’Amadou Gon Coulibaly « à l’avancée de la nation ivoirienne ».

