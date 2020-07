Coronavirus: l'Afrique face à la pandémie le jeudi 9 juillet

Des agents de l'aéroport d'Abuja au Nigeria indiquent aux passagers la marche à suivre pour respecter les mesures sanitaires prises en réponse à la pandémie de Covid-19, le 8 juillet 2019 REUTERS/Afolabi Sotunde

L’Afrique comptait ce 9 juillet 523 706 cas de coronavirus confirmés. Le virus a déjà coûté la vie à 12 244 personnes sur le continent, selon le bureau régional de l’OMS pour l’Afrique. Les pays les plus touchés par la pandémie sont l'Afrique du Sud (224 665 cas et 3 602 décès), l’Égypte (78 304 cas et 3 564 décès) et le Nigeria (30 249 cas dont 684 décès).