Politiques et anonymes, sympathisants ou opposants: l'hommage unanime des Ivoiriens à Amadou Coulibaly

Le décès soudain du Premier ministre ivoirien Amadou Coulibaly plonge la Côte d'Ivoire dans le temps uni de l'hommage et du deuil.

Mercredi soir, la classe politique ivoirienne était véritablement en état de sidération, a constaté notre correspondant à Abidjan, Pierre Pinto. Elle rendait un hommage appuyée et unanime au chef de l'exécutif.

Henri Konan Bédié qui, sauf surprise devrait être le candidat du PDCI à la présidentielle, salue ainsi un « grand serviteur de l’État » qui « reste un exemple de loyauté et de fidélité dans le respect de ses convictions politiques ». L'ancien président a eu un mot pour son adversaire, Alassane Ouattara, qui « perd un fidèle et loyal collaborateur ».

Guillaume Soro, candidat déclaré, a lui aussi a une pensée pour le couple de l'exécutif qu’il « sait meurtri ». « Le jeu politicien n’a pas droit de cité en cette circonstance », ajoute-t-il. Pascal Affi N’Guessan, du FPI, exprime sa stupéfaction.

C'est avec une profonde émotion, une grande tristesse que nous avons appris la nouvelle du décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. C'est une très grande perte pour la Côte d'Ivoire et son parti, le RHDP. le Front populaire ivoirien et le président Affi N'Guessan expriment leur compassion émue au président du RHDP, M. Alassane Ouattara et adresse à la famille du défunt ses condoléances les plus attristées. Jean Bonin Kouadio, secrétaire général adjoint chargé de la communication du FPI Magali Lagrange

Condoléances exprimées encore par Georges Armand Ouegnin d’EDS, un soutien de Laurent Gbagbo, ou encore par Mamadou Koulibaly, autre candidat déclaré du parti Lider. Tous des adversaires politiques mais qui ont aujourd’hui remis l’épée au fourreau pour une sorte de trève politique dont on ne sait trop combien de temps elle va durer.

Le deuil avant les questions politiques

La rue ivoirienne est également sonnée. Quelques heures après l’annonce du décès du Premier ministre, les habitants de la commune de Cocody parlent d’un choc et font part de leur tristesse. Sympathisants ou opposants, tous regrettent la perte d’un homme d’État :

« Franchement, on est tous en deuil. Ca nous fait mal parce que c'est quelqu'un qui allait occuper la fonction de président de la Côte d'Ivoire, et aujourd'hui, on réalise qu'il est décédé », regrette ce jeune homme. « Cela m'a surpris parce que quand on a vu le retour du Premier ministre à la télévision, je voyais un monsieur en pleine forme », dit un autre. « C'est un sentiment de grande perte. C'est un deuil national, ça touche toutes les familles de Côte d'Ivoire, le gouvernement... », renchérit encore un autre.

Sur les réseaux sociaux également, des centaines de messages d’anonymes ont suivi l’annonce du décès : « Repose en paix le Lion » sera le message le plus partagé, pour honorer la mémoire de celui que certains voyaient déjà comme le futur président du pays.

L’heure est donc au deuil et bientôt aux obsèques nationales. L’avenir du pays et les questions autour de la course présidentielle ne sont évoqués que du bout des lèvres : « présentement, on est dans le deuil, les histoires de campagne peuvent attendre », affirme un monsieur d'âge mûr. D'autant qu'il n'y a pour le moment que des questions, qui avait d'ailleurs commencé à s’exprimer pendant son long séjour médical en France : « Qui va poursuivre l'oeuvre de Ouattara, qui a décidé de ne pas être candidat ? », se demande ainsi un Abidjanais au micro de RFI. Qui pour remplacer Amadou Gon Coulibaly ? Est-ce qu’Alassane Ouattara pourrait décider finalement de se présenter ? Choisira-t-il un autre dauphin ? Globalement, est-ce que ce décès soudain est de nature a chambouler un calendrier électoral serré ? De nouvelles incertitudes qui viennent s’ajouter à d’autres à moins de quatre mois de cette présidentielle.

