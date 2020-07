Médias en ligne au Bénin: l'autorité de l'audiovisuel répond aux critiques

Les médias en ligne béninois doivent désormais obtenir une autorisation pour exercer. (image illustration) Getty Images/sot

Texte par : RFI Suivre 1 min

Trois jours après son injonction faite aux médias en ligne d’arrêter toute publication et face aux réactions de désapprobation, la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication ne recule pas. Vendredi 10 juillet, deux de ses conseillers ont rassemblé la presse pour confirmer et justifier la mesure, qui ne viserait que le respect de la loi.