Afrique du Sud: flambée de nouveaux cas de coronavirus

L'emballement de nouveaux cas s’explique notamment par un retour précipité de l’activité économique. (image d'illustration) AFP/Rodger Bosch

Texte par : RFI Suivre 2 min

L’Afrique du Sud a passé la barre des 200 000 cas positifs cette semaine et connaît une nette accélération des infections. C’est de loin le pays le plus touché du continent avec plus de 3 700 victimes du virus. En plein hiver austral, les autorités se préparent au pire. C’est surtout la province du Gauteng qui inquiète, où se trouve Johannesburg et la capitale Pretoria.