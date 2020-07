Mali: le M5 de nouveau dans la rue pour réclamer la démission du président IBK

Troisième rassemblement de l'opposition place de l’indépendance, à Bamako, Mali, le 10 juillet 2020. RFI/Coralie Pierret

Troisième manifestation du M5 ce vendredi. Le mouvement de contestation, né début juin et composé d’une partie de la société civile, de l’opposition politique et de religieux, réclame à nouveau la démission du chef de l’État Ibrahim Boubacar Keïta. Le discours et les propositions du président, cette semaine, n’ont pas satisfait.