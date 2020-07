Burkina Faso: le président Kaboré investi par son parti candidat à sa succession

Le président du Burkina Faso Roch Marc Christian Kaboré. AFP/Ludovic Marin

Le président Roch Marc Christian Kaboré se lance dans la course pour un second mandat. Il vient d’être désigné comme le candidat du Mouvement du peuple pour le progrès et ses alliés à l’issue d’un congrès extraordinaire.