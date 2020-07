Coronavirus: la BDEAC débloque une enveloppe pour aider les pays membres

La Banque de développement des Etats de l’Afrique centrale (BDEAC), qui tenait hier samedi 11 juillet son conseil d’administration, a exprimé son inquiétude au sujet de la propagation de la pandémie du coronavirus dans ses six pays membres. Elle a décidé de leur affecter une enveloppe de 90 milliards de Francs CFA pour leur permettre de faire face à la maladie, alors que ces pays n’ont toujours pas atteint le pic, selon les experts.

avec notre correspondant à Brazzaville, Loïcia Martial

Compte tenu de la pandémie du coronavirus qui progresse, le conseil d’administration de la BDEAC, le tout premier de l’année, s’est tenu par visioconférence.

Cette réunion a été marquée par plusieurs décisions au nombre desquelles l’annonce du décaissement d’une importante somme devant permettre aux six pays membres de cette institution bancaire qui composent également la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) d’endiguer l’évolution de la pandémie. Les pays membres de la BDEAC sont le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad.

« Le conseil d’administration qui vient de s’achever a approuvé une enveloppe de 90 milliards que la BDEAC va octroyer aux Etats rien que pour la riposte à la pandémie du Covid-19 », a déclaré Fortunato Ofa Mbo Nchama, président de la BDEAC.

Le financement de la BDEAC est destiné, entre autres, à l’équipement des hôpitaux publics, notamment au Congo-Brazzaville qui abrite son siège. Dans ce pays, le nombre de cas de coronavirus est passé de un en mi-mars à plus de 2000 à ce jour pour près de 50 décès.

