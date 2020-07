Sénégal: l'affaire des oryx morts qui éclabousse le ministre de l'Environnement

L'oryx avait disparu du Sénégal, avant d'être réintroduit à partir d'Israël en 1999 (image d'illustration) MOHAMED EL-SHAHED / AFP

Texte par : RFI Suivre 1 min

L’affaire des six oryx algazelles suscite toujours et encore la polémique. Cette espèce protégée avait disparu du Sénégal, avant d'être réintroduite à partir d'Israël en 1999. Mais deux d’entre eux sont morts lors de leur transfert entre une réserve publique et une ferme privée qui appartiendrait au ministre de l’Environnement, Adbou Karim Sall. Plusieurs activistes demandent alors la démission de l’homme politique.