Coronavirus: l'Afrique face à la pandémie le lundi 13 juillet

Un élève se fait désinfecter les mains à l'entrée d'une école de Johannesbourg le 6 juillet 2020. AP Photo/Denis Farrell

Texte par : RFI

L’Afrique comptait 594 925 cas de coronavirus confirmés ce 13 juillet. Le virus a déjà coûté la vie à 13 249 personnes sur le continent selon le bureau régional de l’OMS pour l’Afrique. Les pays les plus touchés par la pandémie sont l'Afrique du Sud (276 242 cas et 4 079 décès), l’Égypte (82 070 cas et 3 858 décès), le Nigeria (32 558 cas dont 740 décès).