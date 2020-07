RDC: la dépréciation du franc congolais se poursuit

Des liasses de billets de francs congolais sur le sac d'une femme, à Kinshasa (image d'illustration) Sonia Rolley/RFI

Texte par : RFI

La monnaie nationale, le franc congolais, continue de se déprécier. Chez les cambistes (les changeurs de monnaie), la barre historique d’un dollar américain pour 2000 francs congolais a été franchie et dépassée. Dans ce contexte, l’augmentation des prix s’accélère et la situation devient de plus en plus difficile.