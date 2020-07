La Côte d'Ivoire rend hommage à Amadou Gon Coulibaly, son Premier ministre décédé

La Côte d'Ivoire a rendu ce mardi un hommage national au Premier ministre et candidat à la présidentielle Amadou Gon Coulibaly, décédé le 8 juillet d'une crise cardiaque à 61 ans, lors d'une cérémonie au palais présidentiel d'Abidjan.

Une cérémonie restreinte, rapporte notre correspondant Sidy Yansané, et durant laquelle tous les invités portent des masques à cause de la pandémie de Covid-19. Mais la cérémonie est restée à la hauteur de l’ancien Premier ministre, en présence du président sénégalais Macky Sall et du ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, qui représente Emmanuel Macron.

C’est vers 11h30 que sont arrivés le président de la République et la Première dame Alassane et Dominique Ouattara. Ils se sont recueillis devant la dépouille du ministre disparu. Le chef de l’État n’a pas pris la parole. Malgré tout, l’émotion était forte pour cet hommage national, notamment lors de la prise de parole de la ministre de l’Éducation, Kandia Camara, qui n’a pu retenir ses larmes.

Le secrétaire général de la présidence, Patrick Achi, a aussi rendu un hommage appuyé à son collaborateur et ami. « Amadou était un homme à la noble fierté, a-t-il déclaré. Orgueilleux pour son pays, incarnant une idée haute de la politique, faite d’intégrité, de labeur, d’esprit de conquête et de passion patriotique. »

