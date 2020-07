Niger: la journaliste blogueuse Samira Sabou en procès à Niamey

Vue de Niamey. Creative Commons / diasUndKompott

Texte par : RFI Suivre 1 min

Samira Sabou était visée par une plainte pour diffamation déposée par Sani Mahamadou Issoufou, le fils et directeur adjoint du cabinet du président nigérien Mahamadou Issoufou. Il reprochait à la journaliste de l'avoir injustement mis en cause dans l’affaire des surfacturations et des faux contrats au ministère de la Défense.