État de santé d’Ali Bongo: la présidence gabonaise réagit aux propos de Bruno Fuchs

La présidence de la République a réagi à une déclaration fracassante du député français Bruno Fuchs à propos de l’état de santé du président gabonais, Ali Bongo.

Publicité Lire la suite

Le 8 juillet dernier, lors d’une séance des questions orales au gouvernement, Bruno Fuchs a déclaré que « le chef de l’État [Ali Bongo] n’est plus en capacité de présider son pays depuis 18 mois en raison de son état de santé ». Plusieurs proches du pouvoir, dont des ministres, ont dénoncé une déclaration aux élans néocolonialistes. Jessye Ella Ekogha, porte-parole d'Ali Bongo a plutôt relativisé.

« Le président de la République s’attelle à la tâche quotidiennement, a-t-il rappelé au micro de notre correspondant Yves-Laurent Goma. Pour ce qui est du député, il ne représente pas la position du gouvernement français. Aujourd’hui, la république française et la république gabonaise travaillent quotidiennement sur différents dossiers. Pour exemple, on a eu la visite du secrétaire d’Etat Lemoigne il y a quelques mois. On a eu l’invitation du président Emmanuel Macron à son homologue Ali Bongo pour participer au sommet Afrique-France qui devait se tenir à Bordeaux, qui a été reporté du fait du Covid-19. Donc les relations sont très bonnes entre les deux États, tout simplement. »

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne