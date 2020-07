CPI: Al Hassan accusé d’avoir participé aux arrestations et aux châtiments corporels

Le jihadiste présumé Al Hassan est poursuivi à la CPI pour crimes contre l’humanité et crimes de guerre commis lors de l’occupation de Tombouctou. EVA PLEVIER / ANP / AFP

Deuxième jour d'audience à La Haye dans le procès d'Al Hassan à la Cour pénale internationale. Le Malien est accusé de crimes de guerre et crimes contre l'humanité pour les exactions commises à Tombouctou, au Mali, lorsque la ville était sous le contrôle d'Aqmi et d'Ansar Dine entre avril 2012 et janvier 2013.