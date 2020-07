Tunisie: six mois de prison ferme pour avoir partagé un post humoristique sur Facebook

Emna Charki, 27 ans, a été condamnée pour incitation à la haine entre les religions et appel à la discrimination. Son tort : avoir partagé une publication « Sourate Corona », qui évoque la pandémie sur le ton d’un verset du Coran.

Publicité Lire la suite

Emna Charki, 27 ans, a été reconnue coupable d'atteinte à la religion et d'incitation à la haine après avoir partagé le 4 mai deux paragraphes enluminés comme le texte sacré musulman.

Athée militante, la jeune blogueuse ne comprend pas cette sentence sévère. « Où est la liberté d’expression ? Où est la liberté des croyances ? Où sont les droits des femmes ? Où est la justice ? C’était juste pour rire. Comme n’importe qui, qui voit une publication qui le fait rire, il la publie. En plus de ça, elle n’incite pas à la haine, elle invite les gens à se laver les mains. Quand même, il faut lire le contenu. Lorsqu’on est athée et lorsqu’on le publie ou que l’on rit sur la religion, on risque la prison. Je ne regrette rien, je n’ai pas changé d’avis, je ne changerai pas, je ne vais pas me taire et je vais me battre. Je reçois des menaces de mort, de décapitation, de viol. Et c’est moi qui vais faire de la prison et non pas ceux qui m’ont menacé. Ça n’est pas logique, et ça n’est pas la justice. Si j’ai six mois de prison pour une publication, je peux considérer que cet État est un État islamiste. »

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne