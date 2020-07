Coronavirus: l'Afrique face à la pandémie le jeudi 16 juillet

La capitale algérienne Alger au début d'un couvre-feu imposé par les autorités pour empêcher la propagation du coronavirus, le 29 juin 2020. L’Algérie a prolongé son confinement partiel de 10 jours. RYAD KRAMDI / AFP

L’Afrique comptait 627 304 cas de coronavirus confirmés au 16 juillet. Le virus a déjà coûté la vie à 13 781 personnes sur le continent, selon le bureau régional de l’OMS pour l’Afrique. Les pays les plus touchés par la pandémie sont l'Afrique du Sud (298 292 cas et 4 346 décès), l’Égypte (83 930 cas et 4008 décès), le Nigeria (33 616 cas dont 754 décès), le Ghana (22 252 cas et 139 décès), l’Algérie (20 216 cas et 1 028 décès), le Maroc (16 262 cas et 259 décès) et le Cameroun (15 173 cas et 359 décès).