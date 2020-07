Au Kenya, le virus pousse le sommet de l'État à se calfeutrer

Le président du Kenya Uhuru Kenyatta participe au lancement virtuel d'un traité commercial avec les États-Unis, au palais présidentiel de Nairobi, le 8 juillet 2020. Presidential Press Service/Handout via Reuters

Texte par : RFI Suivre 2 min

L’épidémie de coronavirus est dans une phase ascendante au Kenya. Le pays vient de dépasser les 11 000 malades, avec désormais plusieurs centaines de nouveaux cas détectés chaque jour. Une montée en puissance du virus alors que les restrictions ont dû être allégées pour soulager l’économie. Dans le secteur public c’est l’inverse. On accentue les mesures car de plus en plus de malades sont enregistrés, jusqu’au plus haut sommet de l’État.