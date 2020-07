Mozambique: les shebabs toujours présents dans la province du Cabo Delgado

Macomia, dans la province de Cabo Delgado, dans le nord du Mozambique, en juin 2018. EMIDIO JOSINE / AFP

Texte par : RFI Suivre 2 min

La province de Cabo Delgado, véritable eldorado pour les compagnies minières et gazières, est en proie depuis 2017 à des violences perpétrées par les islamistes shebabs, dont le groupe État islamique revendique les actions. Plus de 1 300 personnes ont été tuées en trois ans, selon l’ONG Acled (Armed Conflict Location and Event Data Project), mais aucune intervention régionale ou internationale n’a encore été mise en place.