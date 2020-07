Entretien

U. Sissoco Embalo, président de Guinée-Bissau: «La corruption, pire que le coronavirus»

Audio 11:13

Umaro Sissoco Embalo. RFI/Anthony Ravera

Texte par : RFI Suivre | Vidéo par : Alain Foka

Dans un entretien accordé à RFI et France 24, le président bissau-guinéen s’exprime sur la gestion de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 en Guinée-Bissau, la lutte contre la corruption et le trafic de drogue, ainsi que sur son élection contestée et la majorité obtenue par le camp présidentiel à l’Assemblée nationale en juin dernier.