Barrage de la Renaissance: la montée de l'eau liée aux intempéries, selon l'Éthiopie

Images satellite du barrage de la Renaissance se remplissant. Un phénomène dû à la météo selon l'Éthiopie. Maxar Technologies via AP

Texte par : RFI

Le barrage de la Renaissance est en train de se remplir d’eau. Le chantier construit sur le Nil en Éthiopie est bientôt achevé, mais l’Égypte et le Soudan, situés en aval, s’inquiètent. Un énième round de négociations a échoué mardi. Or, des images satellites ont révélé que le réservoir se remplissait. Une ligne rouge a été franchie pour Le Caire et Khartoum.