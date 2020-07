Éthiopie: première audience pour l’activiste oromo Jawar Mohammed

Le leader oromo Jawar Mohammed (en chemise à carreaux) marche encadré de forces de l'ordre, le 23 octobre 2019, à Addis-Abeba, Éthiopie. REUTERS/Tiksa Negeri

Texte par : RFI Suivre 2 min

En Éthiopie, la situation s’est calmée après les violences qui ont ensanglanté le pays suite au meurtre d’un célèbre chanteur fin juin. On parle de presque 250 morts et plus de 3 500 arrestations. Parmi les prisonniers, des personnalités très connues, des politiciens et des activistes. Ce jeudi, c’était d’ailleurs la première véritable audience du plus connu d’entre eux, Jawar Mohammed. Ce journaliste très influent, activiste oromo rentré d’exil en 2018, a été arrêté juste après l’assassinat. Devant la Haute Cour Fédérale, la police a commencé à abattre ses cartes.