Centrafrique: une perquisition chez un ministre anti-balaka passe mal

Des représentants des groupes armés lors de la signature de l'accord de Khartoum à Bangui, le 3 mars 2019. Parmi eux, Souleymane Daouda (3e à g.) et Maxime Mokom (1er à dr.) sont devenus respectivement ministres de l'élevage et du DDRR.

En Centrafrique, une perquisition a eu lieu le 17 juillet dans une résidence de Maxime Mokom, leader d'une des deux branches anti-balaka.

Publicité Lire la suite

De notre correspondante à Bangui, Charlotte Cosset

« On ne comprend plus rien », déclare le porte-parole de Maxime Mokom, Richard Sumalékré, qui dénonce une perquisition sauvage. Les portes ont été cassées et des biens dérobés, selon lui. Il questionne la volonté du pouvoir de viser particulièrement les anti-balaka. En mars dernier, des arrestations avaient ainsi été menées au domicile du ministre Dieudonné Ndomaté, lui aussi membre du mouvement anti-balaka.

Possibles caches d'armes

Du côté des autorités, on plaide la bonne foi. Le ministre de la Justice Flavien Mbata assure avoir reçu des dénonciations de possibles caches d'armes. Des perquisitions ont alors été menées par les forces de sécurité et de défense appuyées par les forces armées centrafricaines sur mandat du procureur de la République.

Ce n'est qu'après avoir débuté l'opération que les autorités auraient découvert qu'il s'agissait d'une propriété de Maxime Mokom, où il ne réside pas mais où habite une partie de sa famille. Le ministre affirme qu'un AK-47, des munitions, des gilets par balle ainsi que des gris-gris y ont été découverts.

Un gouvernement incluant des membres des groupes armés a été constitué suite à l'accord de paix signé en février 2019. Maxime Mokom est ainsi le ministre chargé du programme Désarmement, démobilisation, rapatriement (DDR) depuis mars 2019.

► À lire aussi : Centrafrique: presque un an après son lancement, où en est le DDR?

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne