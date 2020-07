Mali : les experts de la Cédéao proposent au M5 de rejoindre un gouvernement d'union

Des manifestants maliens sur une barricade érigée devant la Mosquée Salam de Badalabougou, où l'influent imam Dicko a donné une prière pour les victimes des heurts entre opposition et force de l'ordre, le 12 juillet 2020 à Bamako. MICHELE CATTANI / AFP

Texte par : RFI Suivre 2 min

L'opposition malienne et la mission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) se sont retrouvés pour la 4e fois ce vendredi 17 juillet pour aider à résoudre la crise politique au Mali. Les experts de l'institution sous-régionale ont proposé à l'opposition notamment de faire partie d'un gouvernement d'union nationale qui engagera les réformes politiques et les poursuites contre les auteurs des civils tués lors des manifestations. Il a été question des législatives contestées. L'opposition réserve sa réponse officielle, mais laisse déjà entendre qu'elle n'est plutôt pas satisfaite, alors que, pour l'imam Mahmoud Dicko, le dialogue est encore possible.