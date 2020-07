RDC: la milice NDC-R se livre à une guerre intestine mortelle au Nord-Kivu

Nord-Kivu en RDC, territoire de Masisi (photo d'illustration) Antoine Sanfuentes/NBC NewsWire/Getty

La situation est toujours confuse dans le territoire de Walikale, au Nord-Kivu, où deux factions de la milice Nduma Defense Of Congo-Rénové (NDC-R) se battent depuis le 8 juillet. Le NDC-R est actif dans la région depuis 2015. Les combats se déroulent aux alentours de la Cité de Pinga entre le groupe dirigé par Guidon Shimiray, sous sanctions de l’ONU, et la faction de Gilbert Bwira Shuo qui était jusque-là le n°2 du mouvement. Au moins dix morts ont été recensés parmi les civils et des milliers de déplacés.