RDC: l’OMS s’alarme de la hausse des cas d'Ebola dans la province de l'Équateur

L'OMS a recensé 57 cas d'Ebola, dont 22 décès et 16 guérisons, dans six zones sanitaires. REUTERS/Baz Ratner

Texte par : RFI Suivre 2 min

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) s'alarme de la situation dans la province congolaise de l'Équateur, où une nouvelle épidémie d'Ebola a été déclarée le 1er juin 2020. L'OMS a recensé 57 cas pour le moment, dont 22 décès et 16 guérisons, dans six zones sanitaires. C'est déjà plus de cas que lors de la précédente épidémie dans cette province en 2018.