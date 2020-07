Sénégal: le président Macky Sall répond aux questions des internautes

Le président sénégalais Macky Sall. RFI

Un exercice original pour le président Macky Sall qui propose aux internautes de lui poser des questions, via les réseaux sociaux, sur son programme de résilience économique et sociale mis en place pour lutter contre les effets de la pandémie de coronavirus, et sur son plan de relance de l’économie. Une initiative qui suscite… toutes sortes de commentaires.

Avec notre correspondante à Dakar, Charlotte Idrac Le principe est simple : les internautes peuvent envoyer leurs questions par vidéo, de moins de 30 secondes. Sur les actions de l'État pour renforcer le système de santé, sur les aides aux ménages, à la diaspora, aux entreprises… Tous les volets de ce plan de résilience lancé début avril, accompagné d'un fonds doté de 1000 milliards de FCFA, environ 1,5 milliard d'euros. Avec cette initiative, le chef de l'État veut se montrer à l'écoute des préoccupations de la population, avant un conseil présidentiel sur le programme de relance. Sur la page Facebook de Macky Sall, certains jouent le jeu : « Quel soutien aux très petites entreprises frappées de plein fouet par la pandémie ? », « Comment aider les travailleurs du secteur informel ? », « Comment garantir la transparence dans la gestion des fonds ? », demandent par exemple des internautes. Mais pour d'autres, l'initiative est surtout l'occasion d'exprimer des doléances, parfois bien éloignées du sujet. « Je propose la suppression du Haut conseil des collectivités territoriales », peut-on lire en commentaire. « Je réclame l'eau courante dans mon village », « la baisse des loyers », « l'ouverture des discothèques » ou encore « l'augmentation du prix de la tomate ». Quand un autre tente sa chance en demandant un poste de conseiller… L'opération est en cours jusqu'à mardi.