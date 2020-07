Affaires Wade: des appartements appartenant à Bibo Bourgi mis en vente par l’État

Des supporters de l'ancien ministre sénégalais Karim Wade, lors d'un meeting de l'opposition à Dakar, en février 2015 (illustration). AFP PHOTO / SEYLLOU

Les appartements de Bibo Bourgi sont désormais mis en vente par l’État sénégalais. Co-accusé de Karim Wade, l'homme d'affaires avait écopé de cinq ans de prison en 2015 pour complicité d’enrichissement illicite, avant d’être gracié par le président Macky Sall un an plus tard. Mais les sanctions financières et les confiscations de biens ont bien demeuré jusqu’à aujourd’hui.