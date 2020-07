Gabon: la société civile dénonce des dispositions liberticides du nouveau Code pénal

Le nouveau Code pénal est jugé trop répressif. Promulgué par le chef de l’État le 30 juin dernier, la société civile fait pression sur la Cour constitutionnelle qui doit statuer en dernier ressort sur le texte. Wikimedia

Si la révision du Code pénal a défrayé la chronique à cause de la dépénalisation de l’homosexualité, aujourd’hui, ce sont d’autres dispositions du même code qui inquiètent la société civile et les hommes d’église au Gabon. Ce samedi 18 juillet, plusieurs pasteurs ainsi que des leaders syndicaux et d’associations se sont retrouvés dans une église pour amorcer une protestation pacifique contre ce code qu’ils trouvent trop répressif.