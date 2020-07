Congo-Brazzaville: le trafic passager reprend sur la ligne Congo-Océan

Le trafic des passagers était interrompu depuis 2016 sur cet imortant axe économique à cause de la destruction de quelques ouvrages dans le Pool, au sud du pays, en raison d’une crise politico-militaire. Le trafic sur le Chemin de fer Congo-Océan (CFCO) qui relie Pointe-Noire et Brazzaville a repris ce week-end, à la grande satisfaction des usagers et des autorités.