Burundi: des officiels arrêtés pour avoir rançonné des travailleurs saisonniers

Les individus arrêtés ’étaient spécialisés dans le rançonnage des travailleurs saisonniers burundais qui rentraient clandestinement de Tanzanie (image d'illustration) Bill Gentile/Gettyimages

Dans la commune de Kayogoro de la province de Makamba, au sud-est du Burundi, le chef du parti au pouvoir et le responsable de la ligue des jeunes de la colline de Mayange ont été arrêtés dimanche. Ils ont rejoint dans les cachots de la police de Makamba, 12 autres complices, dont 3 responsables administratifs et d’autres Imbonerakure, arrêtés trois jours plus tôt pour avoir rançonné depuis des mois, des travailleurs saisonniers qui rentraient clandestinement de Tanzanie, vient d’annoncer le porte-parole de la police.