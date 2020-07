Cameroun: un député de l'opposition dénonce des malversations dans la gestion des fonds Covid-19

Vue de Yaoundé, capitale du Cameroun. Tim E. White/Getty Images

Texte par : RFI Suivre 2 min

En cause, la gestion des fonds dédiés à la lutte contre le coronavirus. Les sommes concernées tourneraient autour de plusieurs dizaines de milliards de francs CFA. Des allégations infondées, a répondu Manaouda Malachie, le ministre de la Santé. L'affaire, en tout cas, n'en finit plus d'agiter l'opinion, alors que le Cameroun est l'un des pays subsahariens les plus touchés par la pandémie.