Covid-19 et funérailles à Madagascar: l’impossible recueillement des familles

Une partie de la population à Madagascar ne peut plus enterrer ses morts dans le tombeau familial, en raison de l’accélération de la propagation du Covid-19 dans l’Analamanga, région où se situe la capitale, Antananarivo. Il y a deux semaines, le 6 juillet, les autorités ont décidé de reconfiner cette zone. Plus aucune sortie ou entrée n’y est autorisée, y compris pour les convois funéraires. Cette décision douloureuse empêche les familles de ramener leurs morts sur la terre de leurs ancêtres et de pratiquer les rites funéraires habituels.

De notre correspondante à Antananarivo,

Au creux d'une colline, à la limite du cimetière municipal d’Anjanahary, en plein cœur d’Antananarivo, le bruit des pelles interrompt le souffle du vent. C’est ici, dans ce terrain vague défriché, que quelques familles creusent les fosses qui seront désormais la sépulture de leurs morts. Des morts qui ne pourront pas trouver repos sur leur terre d'origine. Une trentaine de petites tombes faites à la va-vite recouvrent déjà cet endroit choisi par la commune pour enterrer les personnes décédées, du Covid-19 ou non. Une scène qui tranche avec les funérailles habituelles. À Madagascar, les cimetières sont en général réservés aux étrangers. Les imposants tombeaux des Malgaches se trouvent, dans la plupart des cas, en dehors de la ville, éparpillés sur des collines.

À côté d’une des fosses, Jean-Yves Randrianarivelo, 50 ans, se prépare à l’enterrement de sa mère, Marie-Louise, originaire d’Arivonimamo, à 50 kilomètres de la capitale. « L’inhumer dans la fosse commune, ça nous fait beaucoup de mal. On a déployé tous les efforts que l'on pouvait pour la transporter dans notre tombeau familial mais c’était impossible », murmure-t-il, le regard vide.

Bien que conscientes de la douleur causée par cette décision, les autorités restent catégoriques. « Cela n'a pas été facile du tout de faire comprendre cette mesure », reconnaît le général Elack Andriakaja, coordonnateur du Centre de commandement opérationnel de lutte contre le Covid-19 « Que ce soit une mort due au coronavirus ou pas, la règle reste la même. Ce n’est pas la dépouille qui propage le virus, mais ce sont les gens qui l’accompagnent », poursuit-il.

Loin du tombeau… des familles tourmentées

Face à cette mesure mal acceptée par la population, les autorités ont proposé une option : la possibilité de louer un emplacement à 60 000 ariary (14 euros) par an sur ce terrain de quelques dizaines de mètres carrés situé au fond du cimetière et d’exhumer le corps plus tard. Loin d'être satisfaite, c’est tout de même ce qu’a choisi la famille de Jean-Yves Randrianarivelo. « On n'a jamais envisagé de la laisser ici pour toujours. Je pense que ma mère ne pourra pas reposer en paix en-dehors de notre tombeau familial. C'est inimaginable qu'elle soit enterrée dans un endroit pareil. Moi, je ne crois pas que son esprit pourra rejoindre ceux de nos ancêtres tant qu’elle est ici »

« Vivants, nous avons la même maison ; morts, la même tombe », dit un proverbe malgache bien connu et qui témoigne de l'importance du tombeau familial. Ce sont d’ailleurs les premiers mots que prononce Maurice Razakandrainy à l’évocation de sa tante inhumée, elle aussi, sur ce terrain vague d’Anjanahary. « Pour nous les Malgaches, il y a un seul grand tombeau et toute la famille repose là. C’est notre tradition : la solidarité familiale, même dans l'au-delà. Donc, nous n’arrivons pas à accepter que notre défunte ne soit plus avec les vivants et qu'elle ne soit pas non plus avec nos morts », relate avec amertume cet habitant originaire, comme sa tante, de Fandriana, ville située à 200 kilomètres au sud d’Antananarivo. « Le fait de ne pas pouvoir l’amener sur sa terre natale, on prend cela comme une sanction des ancêtres, confie-t-il. Nous ne serons pas en paix tant qu’elle ne sera pas dans le tombeau familial parce que nous n’avons pas accompli notre devoir. »

À Madagascar, l’architecture des tombeaux familiaux varie selon la classe sociale et l’ethnie. « Le lieu et la forme du tombeau, c'est ce qui définit l’identité d'une personne. Le fait de ne pas pouvoir y entrer lorsqu'on est mort, c'est la pire chose qui puisse arriver pour les Malgaches. C’est comme être rejeté par la société », détaille l'historien Herijaoson Rason. La culpabilité des familles est accentuée par l’impossibilité d’effectuer les rites funéraires, comme les veillées autour du mort et le « famangiana manjo », de longs échanges de présentation de condoléances avec la famille du défunt. « Enterrer une personne sans effectuer les coutumes, ça ne se fait pas pour les Malgaches. Pour la famille, si tous les rites n'ont pas été suivis, l’esprit de celui qui est mort est perdu et ne peut pas trouver le chemin pour aller vers les ancêtres, résume Herijaoson Rason. Cela reste gravé dans la conscience des membres de la famille et lorsqu’ils sont confrontés à un problème dans leur vie quotidienne, ils estiment que c’est parce qu’ils n’ont pas la bénédiction de leurs ancêtres. »

L’exhumation : une solution inappropriée pour certaines ethnies

Si certaines familles pourront finalement effectuer leurs traditions une fois la pandémie maîtrisée en exhumant les corps de leurs défunts et les ramener au tombeau, pour de nombreuses autres ethnies à Madagascar, cette proposition des autorités n’est pas une solution. C’est le cas des Antandroy, peuple natif de l’extrême sud de la Grande Île, auquel appartient Mahatozo : « C'est douloureux de ne pas avoir pu emmener mon père sur sa terre natale. Dans notre coutume, on ne pratique pas l’exhumation. Donc il va rester au cimetière d’Anjanahary pour toujours », explique-t-elle des trémolos dans la voix. « Nous n’avons pas pu accomplir les cérémonies mortuaires de notre ethnie, même pas une seule nuit de veillée funèbre donc c'est très dur de faire le deuil », ajoute-t-elle.

Un problème dont s'est emparé l'association Fiverenanana Andoharano (« Retour aux sources ») récemment. « Les autorités ont eu tort de prendre cette décision d’interdiction de transport des dépouilles, surtout parce que certaines ethnies ne pratiquent pas l’exhumation des corps. Les droits coutumiers priment sur les lois nationales et les mesures d’urgence », argue son président, José Razafimandimby. « L’État peut imposer sa loi pour les vivants, mais pas pour les morts qui sont uniquement l'affaire de la famille », continue-t-il. Pour cette association, le devoir de l’État est de mettre en place un dispositif qui permettrait à un nombre restreint de membres de la famille de transporter leurs défunts.

