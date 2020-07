En Côte d’Ivoire, le FPI divisé cherche son candidat pour la présidentielle d’octobre

Pascal Affi N’Guessan et Laurent Gbagbo, en octobre 2009. AFP PHOTO / ISSOUF SANOGO

Le parti a lancé, ce lundi 20 juillet, un appel à candidature pour la fonction suprême. Pour l’instant, seul Pascal Affi N'Guessan s’est déclaré candidat. Le dirigeant de la formation politique a préféré faire cavalier seul, alors que le parti est toujours coupé en deux à cause des divisions internes, et qu’une candidature de Laurent Gbagbo, toujours poursuivi par la Cour pénale internationale, est de plus en plus compromise.