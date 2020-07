Enrôlement des électeurs en RCA: l'opposition dénonce des tentatives de fraude

Préparation d'un bureau de vote à Bangui pour la présidentielle et les législatives en RCA (image d'illustration) REUTERS/Siegfried Modola

Le KNK parti de l'opposition, dans un communiqué, accuse le parti du président Touadéra, le MCU, de préparer « un hold up électoral ». Et affirme se réserver le droit de rejeter les résultats de l'opération d'enrôlement des électeurs. Depuis plusieurs jours, des accusations de falsifications de documents et de pressions sur l'Autorité nationale des élections circulent sur les réseaux sociaux et dans les médias.