Djibouti: le pilote Fouad Youssouf Ali de nouveau en grève de la faim

Le pilote djoboutien Fouad Youssouf Ali de nouveau en grève de la faim. Alex Potemkin/Getty images

Texte par : RFI Suivre 2 min

Ce pilote déserteur est accusé de tentative de vol et destruction d’un avion militaire, en relation avec une puissance étrangère hostile, en l’occurrence l’Érythrée, et atteinte à la défense nationale. Il risque la prison à perpétuité. Interrogé par le juge d’instruction, le militaire nie les faits qu’on lui reproche et a cessé de s’alimenter. Une nouvelle audience devant la Cour d’Appel est attendue ce jeudi 23 juillet.