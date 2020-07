Massacre de migrants en Gambie en 2005: des ONG demandent une enquête internationale

Les victimes se battent depuis quinze ans pour la vérité sur ce massacre, mais elles n’ont eu droit qu’à des mensonges et des dissimulations. Jusqu’à présent, l’information est sortie au compte-gouttes, année après année… Seule, une enquête internationale est capable de remonter les faits en Gambie, d’aller voir les corps au Sénégal. On ne connaît pas encore la chaîne des événements. On ne connaît même pas l’identité de plus de la moitié de ces victimes, parce que tout a été détruit par le gouvernement. Il y a au moins une vingtaine de familles en Afrique qui ont perdu leurs êtres chers et elles ne savent pas que ces personnes sont mortes dans les forêts, entre la Gambie et le Sénégal, exécutées sur les ordres de Yahya Jammeh.