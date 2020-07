Coronavirus: l'Afrique face à la pandémie le jeudi 23 juillet

Un hôpital de campagne installé dans un complexe sportif par Médecins Sans Frontières (MSF) pendant l'épidémie de Covid-19 dans le township de Khayelitsha près du Cap, en Afrique du Sud, le 21 juillet 2020. REUTERS/Mike Hutchings

Texte par : RFI Suivre 6 mn

L’Afrique comptait 770 300 cas de coronavirus confirmés au 20 juillet. Le virus a déjà coûté la vie à 16 434 personnes sur le continent selon le Centre africain de prévention et de contrôle des maladies (Africa CDC). Les pays les plus touchés par la pandémie sont l'Afrique du Sud (394 948 cas et 5 940 décès), l’Égypte (89 745 cas et 4 440 décès), le Nigeria (38 344 cas dont 813 décès), le Ghana (29 672 cas et 153 décès), l’Algérie (24 265 cas et 1 102 décès), le Maroc (17 962 cas et 285 décès) et le Cameroun (16 157 cas et 373 décès).