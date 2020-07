Tchad: tension après un incident meurtrier entre un militaire et un civil à Ndjamena

Une vue de Ndjamena, capitale du Tchad. (Image d'illustration) Xaume Olleros / AFP

Texte par : RFI

Un colonel de l’armée et un mécanicien ont une altercation sur un marché de Ndjamena. Un marché qui regroupe des centaines d’échoppes vendant des pièces détachées pour automobiles et autour duquel se sont greffés, au fil des années, des centaines de garages illégaux, mais tolérés. Depuis, l’affaire a pris des proportions démesurées et menace la paix civile, selon les autorités qui tentent d’éteindre l’incendie.